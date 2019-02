O proprietário de uma casa que fica na Rua das Palmeiras, no Bairro Floresta em Concórdia, teve duas “surpresas desagradáveis” recentemente. Ladrões invadiram a residência duas vezes na mesma semana e levaram inúmeros objetos e dinheiro. Os furtos acontecerem no mês de fevereiro.

Conforme o relato do dono da casa ao Jornalismo da Aliança, as invasões aconteceram enquanto ele a amiga, que também mora no imóvel, estavam no trabalho. “Creio que as pessoas que entraram na casa estavam acompanhando nossa rotina há tempo. Imagino que seja alguém das proximidades”, destaca. “É preciso ter cuidado com portas, janelas e com pessoas estranhas pela rua”, alerta.

Na primeira oportunidade, os ladrões entraram por uma janela e furtaram dois celulares, R$ 250,00, um relógio de pulso e um fone de ouvido. Na segunda vez, eles levaram uma carteira onde estava a CNH, RG, outros documentos e cartões de crédito. Também furtaram R$ 90,00. “Os documentos eu consegui encontrar. Estavam em uma lixeira aqui da rua”, conta o proprietário.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia. A vítima dos furtos repassou informações à Polícia Civil, sobre câmeras de monitoramento das proximidades que podem ter flagrado os ladrões entrando na casa. Ele também conseguiu descobrir a localização do celular, pois o aparelho tem rastreador. Todos os detalhes foram repassados aos agentes.