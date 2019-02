Um homem de 63 anos foi preso por tráfico de drogas no início da noite desta quarta-feira, dia 13. Uma guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático, PPT fez a abordagem do suspeito na Rua da Paz, no Bairro Floresta em Concórdia. Com ele os policiais encontraram cerca de 100 gramas de cocaína e mais de R$ 9 mil em espécie.

A PM já tinha informações de que o homem traficava e de acordo com os policiais, na hora da abordagem, a cocaína já estava separada e dividida em pequenos pacotes plásticos, provavelmente para a venda ou entrega.

Ainda conforme a Polícia, esta não foi a primeira vez que o homem foi detido por envolvimento com drogas.

Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos. A droga, o dinheiro e um celular foram apreendidos e também entregues à Polícia Civil.