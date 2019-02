Duas pessoas feridas em acidente com moto no Santa Cruz

Um homem e uma mulher sofreram ferimentos leves em um acidente entre carro e moto na tarde desta quarta-feira, dia 13, em Concórdia. A colisão aconteceu por volta das 18:30h na Rua Senador Attilio Fontana, no Bairro Santa Cruz, em Concórdia.

A Honda Biz e o HB20 subiam, sentido Bairro dos Estados. De acordo com as informações apuradas no local, uma criança teria atravessado na faixa de pedestres correndo, obrigando o condutor da moto a frear. O motorista do carro não conseguiu parar e bateu na traseira da motocicleta.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento aos ocupantes da moto. Eles foram encaminhados ao Hospital São Francisco para avaliação médica.