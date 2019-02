O deputado Moacir Sopelsa (MDB), apresentou requerimento na Assembleia Legislativa, solicitando a reativação da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop/SC). O parlamentar que já que comandou à Frente por oito anos, até se licenciar da Alesc para assumir a secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca pretende retomar o trabalho em defesa do cooperativismo catarinense. Sopelsa destaca que o segmento cooperativista é considerado exemplo de ação que deu certo em Santa Catarina e por isso precisa apoio. “É necessária à mobilização do parlamento em defesa do setor”, pondera.

O cooperativismo catarinense cresceu 2,67% no ano passado e alcançou o maior faturamento da história: R$ 32,6 bilhões. Segundo dados Organização das Cooperativas de Santa Catarina (Ocesc). No ano passado, 294,7 mil pessoas entraram para o cooperativismo, aumento de 8,59% ante 2016. Hoje, são 2,3 milhões de associados em 263 cooperativas espalhadas por Santa Catarina.

Para Sopelsa a Frente Parlamentar do Cooperativismo vai garantir o espaço para debates, para adoção de medidas e para o enfrentamento das demandas na busca de soluções, incentivos e subsídios ao cooperativismo catarinense. “O cooperativismo é um setor importantíssimo para a agricultura e a economia de Santa Catarina. Defender e buscar apoio para o fortalecimento do segmento deve ser prioridade, e vamos trabalhar neste sentido”, acrescenta o parlamentar.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)