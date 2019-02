Entidade já solicitou que a Prefeitura estude as possibilidades

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Seara está sugerindo que o sistema de estacionamento rotativo volte a ser implantado no município. Uma reunião entre a diretoria da CDL e o prefeito Edmilson Canalle foi realizada recentemente e as possibilidades de que a Área Azul retorne, estão sendo analisadas.

O sistema já existiu no município há alguns anos, mas foi desativado. O presidente da entidade, Josemar Paludo, confirmou ao Jornalismo da Rádio Aliança que os lojistas necessitam da rotatividade nos estacionamentos da área central e em bairros também. “A situação é problemática, temos muitos veículos, de Seara e de fora, e poucos espaços e isso prejudica os lojistas. Estamos trabalhando na ideia desde o ano passado e acreditamos que a única solução é a Área Azul”, destaca.

Paludo também conta que a Prefeitura está fazendo o levantamento de informações e de viabilidade. Não há nada definido, mas ele acredita que o sistema pode voltar a funcionar em Seara. “Nós fizemos um projeto, selecionamos as principais ruas da área central e dos bairros, onde acreditamos que seja necessário que o estacionamento seja rotativo. Apresentamos a ideia ao prefeito e ele gostou, tanto que um trabalho de levantamento de informações já está sendo feito”, ressalta. “Acredito que em 30 dias a gente tenha um estudo em mãos”, aguarda o presidente.

Estacionamento para quem trabalha no comércio:

Paludo também destaca que a CDL avaliou a questão das pessoas que precisam se deslocar de carro para trabalhar no comércio. Ele comenta que a ideia é a criação de uma “Área Verde”, que teria um preço mais acessível e seria destinada estes servidores. “O objetivo é que algumas ruas com menos movimentação sejam destinadas aos funcionários do comércio. Ao invés de fazer a cobrança por hora ou diária, a gente sugere um valor mensal e mais acessível”, explica.