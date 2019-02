Nesta terça-feira (12) a equipe sub-17 concordiense retornou aos treinos após período de recesso planejado depois da disputa da Copa Maravilha no final do mês de janeiro.



Os jovens atletas foram recepcionados pelo presidente Jonas Guzzatto e demais diretores, onde foi apresentado a filosofia de trabalho para esta nova gestão de Tonho Gil, coordenador de base do Galo.



“Tivemos uma breve conversa com os atletas e com a presença dos diretores e comissão técnica foi possível passar a forma com que trabalharemos neste ano e o que se espera do grupo, trabalharemos juntos para ser um grande ano também para a base concordiense”, declarou o coordenador Tonho Gil.



Após a apresentação os atletas seguiram para o campo onde iniciaram um treino físico com o novo preparador físico da base, Lucas Picolotto, o qual trabalhará até o início da próxima semana em alta intensidade com os atletas da categoria para após este processo retornar aos treinos táticos.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)