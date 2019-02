Vítima segue internada na CTI do Hospital São Francisco de Concórdia.

O motociclista, vítima de acidente ocorrido na noite da terça-feira, dia 12, na SC 283, teve uma das pernas amputadas nas últimas horas. O motivo foi a gravidade dos ferimentos neste membro. Ele está internado na CTI do Hospital São Francisco de Concórdia.



Claudinei José Machado conduzia uma motocicleta, com placa de Concórdia, quando se envolveu em colisão com um caminhão, também de Concórdia. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de traumatismo craniano e grave ferimento em uma das pernas, que apresentava fratura exposta.



O acidente aconteceu na saída de Seara para Concórdia. A vítima foi inicialmente levada para o Hospital São Roque em Seara e depois conduzido para o HSF.