Prefeitura de Ipira renova convênio com o Hospital Piratuba/Ipira

Administração de Ipira assinou na última semana o convênio com o Hospital Beneficente Piratuba/Ipira, no valor de R$ 536 mil. O valor será pago ao longo de 2019 e garante atendimentos de assistência médica, enfermagem, ambulatorial, hospitalar, serviços de plantão, urgência e emergência gratuitos a população ipirense.

O prefeito Emerson Reichert resslatou a importância do convênio. "Com esse convênio garantimos o serviço de urgência e emergência aos munícipes no período das 17h às 7h, além de ajudarmos a manter nosso hospital de portas abertas para o atendimento de toda a população que necessitar", afirmou.

O presidente da entidade, Herto Horn, agradeceu a Prefeitura por manter o convênio."Quero agradecer a Administração pública de Ipira e vereadores pelo comprometimento com nosso Hospital, dizer que este convênio nos garante a continuidade dos serviços prestados, como o plantão médico à noite, feriados e finais de semana, que em virtude de ser com médico presente agiliza o atendimento e isto amplia a chance de reverter casos de urgência e emergência que chegam ao Hospital", destacou.