Um motociclista ficou com ferimentos graves após colisão com caminhão.

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 20h50 desta terça-feira, 12. O fato ocorreu na SC-283, na saída de Seara para Concórdia, próximo a Chapeação do Sono.

Conforme apurado no local pela reportagem da Belos FM, um caminhão baú da Transportes Maran, com placas de Concórdia (MLX - 1016) que fazia o sentido Seara – Concórdia, foi surpreendido por uma motocicleta HONDA/CG também de Concórdia (MHS 1670) que fazia sentido o contrário e teria invadido a pista, chocando-se na lateral do caminhão.

O motociclista, identificado como Claudinei José Machado foi encaminhado Corpo de Bombeiros, em estado grave para o Hospital São Roque de Seara para os primeiros atendimentos. Ele teria fratura exposta em uma das pernas, e suspeita de traumatismo craniano.

A Polícia Militar de Seara fez a orientação do trânsito no local, até a chegada da PMRE de Concórdia que fez o levantamentos do acidente.

(Fonte: Belos FM)