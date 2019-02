Conforme calendário elaborado pela Federação Catarinense de Tênis de Mesa, o Município de Concórdia vai sediar uma etapa do Estadual no mês de agosto do corrente ano. Segundo o técnico do tênis de mesa de Concórdia, Ademir Monteiro da Silva, falta definir somente os dias. "Será de sexta a domingo em categorias que vão do Pré até o Veterano", revela.

A equipe concordiense vai contar neste ano com o ingresso da terceira colocada no ranking mundial paraolímpico, Bruna Alexandre. Outra novidade repassada pelo técnico é quanto à renovação de patrocínios, com a Crecerto, já perdura por uma década. "Estamos conversando com nossos apoiadores e patrocinadores", garante.

(Fonte: FMEC)