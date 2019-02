Evento acontece no final do mês de março.

Expo Arabutã: Reunião trata sobre a segurança do evento

O presidente da Comissão Central Organizadora da Expo Arabutã, Olguin Metz, esteve reunido na tarde desta segunda-feira, dia 11, com representantes da Polícia Militar e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para tratar sobre os aspectos ligados à segurança na Expo, que acontecerá de 29 a 31 de março.

Os policiais tiveram acesso ao mapa dos expositores que irão participar. A intenção da organização é dar um enfoque prioritário para a área de segurança, fazendo com que a comunidade de Arabutã e os visitantes se sintam bem e apreciem as novidades da Expo 2019.

"O setor de segurança é primordial para todos os eventos. A reunião com a Polícia Militar foi muito produtiva. Temos a certeza de que com parcerias sólidas, construiremos um evento de qualidade, feito especialmente para os munícipes e para as pessoas que vierem nos visitar", assinala Olguin Metz.

A Expo Arabutã será realizada de 29 a 31 de março e terá diversos atrativos como: Feira da Indústria e Comércio, exposição de animais, Bonsai, apresentações artísticas e culturais, exposição de carros antigos, exposição de discos de vinil,Festival Chapecoense, Corte da Cuca e Tripa Grossa, encontro de grupo de danças germânicas, caminhada e shows nacionais.

(Fonte: PG Comunicação)