Candidato pode ser inscrever somente via internet, por meio do site da Prefeitura. Prazo encerra no dia 24 de fevereiro.

Abertas as inscrições do Processo Seletivo para estagiários

A Prefeitura de Concórdia abriu as inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação de estagiários, por área afim, conforme a necessidade das unidades administrativas. O edital foi lançado no mês passado e as inscrições são no período de 11 até 24 de fevereiro de 2019. A prova objetiva está prevista para o dia 17 de março, em local ainda a ser definido. O candidato pode se inscrever exclusivamente pelo site da Prefeitura, no endereço www.concordia.atende.net, no banner “Processo Seletivo de Estagiário”.



Poderão participar do processo alunos matriculados e frequentando Ensino Médio, Ensino Médio/Informática, Magistério ou os cursos de: Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Educação Especial, Ciências Biológicas, História, Matemática, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais, Processamento de Dados, Gestão Financeira, Farmácia, Enfermagem e Gestão Pública.

O valor mensal da bolsa paga aos estagiários será de R$ 853,78, para carga horária de 30 horas semanais. No estágio superior a um ano, é assegurado o direito de recesso remunerado de 30 dias, preferencialmente no período de férias escolares. A classificação não caracterizará direito à contratação, a qual, no prazo de validade, será efetuada conforme a necessidade da Administração Municipal. O edital completo está disponível para consulta no link: http://nexter.inf.br/prefeitura/rh/edital.html

(Fonte: Lana Correia Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)