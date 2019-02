O temporal registrado na noite da segunda-feira, dia 11, também prejudicou o abastecimento de água durante esta terça-feira, dia 12, em Concórdia. Os problemas iniciaram com a queima do quadro de comando da Estação de Recalque de Água Tratada. Com isso, tiveram o abastecimento afetado os bairros Vista Alegre, Primavera, Bela Vista, Arvoredo, Linha São Paulo e contorno viário norte.



A queda de energia elétrica também paralisou durante a noite da segunda-feira, dia 11, a Estação de Recalque de Água Bruta, em Linha Canavese, que leva água para o tratamento na estação de Linha São Paulo. Esse sistema abastece a região dos bairros dos Estados, Natureza e Petrópolis. Porém, o problema foi solucionado no fim da noite da segunda-feira.