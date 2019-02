Em menos de três anos o sistema de estacionamento rotativo de Concórdia foi cancelado por duas vezes. Após o anúncio de encerramento das atividades por parte da empresa Merlos Jr. na última semana a CDL Concórdia que hoje representa 1.019 empresas manifesta preocupação com o ocorrido.

A entidade entende que a falta do estacionamento pode trazer prejuízos aos estabelecimentos situados nas áreas centrais pois o não controle das vagas torna-as escassas, porque infelizmente a grande maioria é ocupada por pessoas que trabalham próximo as empresas, utilizando por um período muito longo no mínimo oito horas. Em 2017 buscando amenizar o problema a CDL Concórdia lançou uma campanha “Colabore, o comércio agradece e a cidade cresce”, para liberar vagas.

A entidade pede o entendimento dos lojistas e colaboradores para que não deixem os veículos particulares estacionados em frente aos estabelecimentos por muito tempo pois essa prática dificulta bastante a circulação de clientes. “A falta de vagas sempre foi uma reclamação dos consumidores e com a área azul esse problema diminui o que favorece para o bom andamento dos negócios. Com a falta de estacionamento muitas pessoas desistem das compras o que é negativo para o comércio. Vender também depende disso. A carência das vagas também pode ser suprida neste período de ajustes com o entendimento da população em especial dos trabalhadores e empresários. Esperamos sim que o serviço seja retomado com agilidade”, avalia o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin.

A empresa que atuava relatou dificuldades financeiras e possui uma dívida de quase R$800 mil com o Poder Público, assim não estava cumprindo com o contrato de exploração da cobrança do estacionamento rotativo há mais de um ano. Outra preocupação é com o número de rescisões de contrato de trabalho, no total 30 pessoas.

Diante dos fatos, nos próximos dias a CDL Concórdia pretende se reunir com a Prefeitura para dialogar sobre o problema e possíveis soluções. Reforçando que a entidade de classe lojista e empresarial não tem interesse em administrar o sistema rotativo. “Esse é um problema recorrente que causa descontentamento, desconforto e prejuízos. Muitas pessoas deixam de circular pelo centro se não encontrarem vaga. O que precisamos ter claro neste momento é que as vagas existem, mas não podem ser ocupadas por longos períodos”, reforça Cecchin.

A situação sim preocupa a Administração Municipal que afirmou sempre ter priorizado a manutenção do contrato. O setor jurídico irá restaurar processo administrativo para analisar o descumprimento do contrato e as penalidades.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)