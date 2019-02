O município de Itá e a Liga Independente das Escolas de Samba – LIESITA realizam, de 01 a 04 de março, a 16ª edição do Carnaval Náutico de Itá. O evento vai contar com o desfile das três Escolas de Samba e com show nacional da dupla João Neto e Frederico.

Na sexta-feira, dia 1° de março, João Neto e Frederico abrem o Carnaval de Itá 2019. No sábado é a vez das Escolas de Samba entrar na Avenida. Foliões do Lago, Inocentes e Kizomba farão um desfile em conjunto, com o samba enredo “O Meu Chá Virou Poção... O Porre dos Deuses Carnaval 2019”. Neste ano não haverá disputa.

Ainda no sábado, na Concha Acústica, a Banda Sabor do Som anima os foliões na madrugada. No domingo, novamente Sabor do Som dá o tom da festa. Na segunda-feira, véspera de feriado, animam os foliões a Banda Sabor do Som e o Grupo Tchê Garotos.

Estrutura e Ingressos:

Arquibancadas e camarotes, além de uma praça de alimentação serão montadas. O evento contará com segurança, tanto na parte interna quanto na parte externa. Os ingressos estão a venda em toda a região: em Itá no Posto Martini e Ferragens Jacir, em Concórdia na Nchac Pastéis (antiga Pasteca do Via Passarela), em Seara no Muvuca Lanches, em Chapecó Posto Marcon Maxsul e também é possível comprar pela internet no www.ticketmais.com.br.

O Combo para as quatro noites custa R$ 70,00. Para itaenses há um desconto e o valor fica R$ 60,00. O ingresso individual para cada noite está R$ 40,00.