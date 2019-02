O comércio de Concórdia não vai fechar as portas durante o Carnaval de 2019. A informação é de comunicado emitido para a imprensa do Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia, o Sindilojas. Normalmente, os estabelecimentos comerciais não realizavam atendimento na segunda-feira de Carnaval. Neste ano, há a liberdade para que as portas fiquem abertas neste período também.



Conforme o presidente do Sindilojas, empresário Leocérgio Sarturi, a explicação para essa tomada de decisão é que "Concórdia não terá Carnaval nesse ano". A justificativa vai ao encontro do comunicado que destaca que "considerando-se que o Carnaval não é feriado nacional, não havendo nenhuma lei federal, estadual ou municipal que preveja tal condição, as empresas do comércio varejista, que abrangem a nossa convenção coletiva, possuem ampla liberdade para definir sua abertura e seus horários de funcionamento com seus empregados".



De acordo com Sarturi, esse assunto já foi deliberado com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista de Concórdia e região.



Além da questão do Carnaval, as duas entidades também acertaram nos últimos dias o acordo coletivo que trata dos sábados D e horário de Natal de 2019. Os trabalhadores que trabalharem nos sábados à tarde terão direito a R$ 20,00 de almoço. Em horários noturnos, o vale-refeição será de R$ 18,00. A remuneração extra para quem trabalhar na tarde do sábado será de 60% dos salários.