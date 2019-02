A proprietária de um Bar que fica na Rua Dr. Maruri e a dona de uma casa que fica na Travessa Benjamin Gilmar Barbieri, no Bairro Vista Alegre, registraram Boletins de Ocorrência na Delegacia, relatando que foram alvos de ladrões.

O furto na casa teria acontecido na madrugada de sábado, dia 09. Segundo a dona do imóvel, um cadeado foi arrombado e os ladrões furtaram duas máquinas de cortar grama, uma cadeira de criança, uma máquina usada para passar veneno, cinco garrafões de vinho, um botijão de gás cheio e diversas ferramentas.

Já no bar, o furto teria acontecido na noite de sexta, por volta das 20:30h. A proprietária do estabelecimento relatou aos policiais que enquanto ela foi até a cozinha, duas mulheres aproveitaram para pegar R$ 500,00 do caixa. Ainda de acordo com a dona, as mulheres saíram correndo do local e fugiram em uma moto.