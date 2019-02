Requerimento pedindo a presença do representante do Proncon de Concórdia foi protocolado nesta semana.

Pedidos de explicações sobre a fiscalização relacionada ao preço dos combustíveis em Concórdia embasam um requerimento protocolado no Legislativo nesta segunda-feira (11) pelos vereadores Edno Gonçalves (PDT) e André Rizelo (PT). Eles solicitam o envio de um ofício ao responsável pelo Procon no município, Clademir Bee, para que compareça à tribuna no dia 19 de fevereiro para explanar sobre as ações realizadas.

O documento deve ser enviado pela Casa ao responsável do Procon e os legisladores aguardam uma confirmação sobre a presença. O objetivo principal é cobrar explicações à população, já que Concórdia – conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo - tem a gasolina mais cara de Santa Catarina.

Em outro requerimento, também protocolado nesta segunda-feira, os mesmos vereadores pedem cópia de todas as recomendações que o Procon de Concórdia encaminhou aos postos de combustíveis do município nos anos de 2018/2019.



(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom)