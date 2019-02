Um casal foi detido por suspeita de tráfico de drogas em um trabalho em conjunto entre as polícias Militar de Arabutã e Militar Rodoviária de Concórdia. Com eles foi achado mais de meio quilo de crack dentro do veículo. O fato foi registrado na noite da seguda-feira, dia 11, durante abordagem policial em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária, na SC 283, no Distrito de Santo Antônio.



O entorpecente, que pesou 511,09 gramas, estava acondicionado em uma sacola no banco traseiro. Inicialmente, a mulher havia assumido a propriedade da sacola, mas negou ter conhecimento sobre a droga. Já o homem afirmou que o entorpecente era de sua propriedade e que a companheira não tinha ciência do fato. Conforme informações colhidas no local, ele disse que receberia R$ 500 para levar a droga para Concórdia, porém disse não saber quem iria recebê-la.



Além da posse do entorpecente, o motorista de iniciais F.C.M estava com a CNH vencida há mais de trinta dias. Junto com ele estava a esposa de inicias K.C.