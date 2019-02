Um homem foi detido por suspeita de furto a residência em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 11. Ele teria sido reconhecido pelo proprietário da casa, porém não portava os objetos supostamente levados.



O imóvel invadido está situado na área central. Conforme informações repassadas à Polícia Militar, o fato foi presenciado pelo morador e o suspeito teria fugido, levando alguns objetos e a carteira da vítima.



A PM foi acionada e localizou o suspeito durante rondas na rua Paulo Sechi. Trata-se de M.A e ele estava com uma mochila preta com alguns objetos. Ele teria negado a autoria do furto, mas foi reconhecido pelo proprietário da casa.



Ambos foram levados para a Central de Polícia para esclarecimentos.