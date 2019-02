Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo em Concórdia. O fato foi registrado na noite desta segunda-feira, dia 11, no bairro Santa Rita. Conforme informações, a vítima foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco.



Além do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.



A vítima é um homem de iniciais D.D, que havia sido alvejado no braço em outra ocorrência de desavença no fim de semana. A suspeita é que o autor do disparo do primeiro caso, seja a mesma pessoa envolvida na confusão na noite do domingo. Desta vez, o rapaz foi atingido por dois disparos, um no tórax e outro no peito. Ele está estável.



Conforme apurado pelo Jornalismo da Aliança, a hipótese de vingança não está descartada.