A Assembleia Legislativa aprovou uma solicitação do deputado Neodi Saretta, encaminhada ao Secretário de Estado da Infraestrutura, pedindo a realização de melhorias na rodovia SC-461, no trecho entre a cidade de Concórdia à BR-153. Há tempo Saretta vem reivindicando a revitalização da estrada que está em péssimo estado de conservação com muitos buracos em toda a via. O deputado relata que vários veículos sofreram danos, principalmente no trecho entre o bairro Guilherme Reich até a sede da Embrapa Suínos e Aves, onde há pelo menos 20 buracos na pista. “É preciso garantir a segurança dos motoristas e pedestres, já que muitos funcionários da Embrapa se deslocam ao longo do trecho sinuoso que é bastante movimentado por veículos pequenos e caminhões. Além disso, a rodovia também é estreita e não possui acostamento o que torna o local ainda mais perigoso”, pontua Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Gabinete do deputado Neodi Saretta)