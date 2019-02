Abertura do ano letivo na Escola Santa Cruz com inauguração do novo elevador

Nesta segunda-feira, 11 de fevereiro, iniciam as aulas da rede municipal de ensino de Concórdia e a abertura oficial aconteceu na Escola Básica Municipal Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. No ato foi inaugurado o novo elevador da escola, garantindo acessibilidade aos alunos e usuários. A escola atende aproximadamente 300 alunos, do pré escolar ao 9º ano

Alunos, pais, professores e equipe de trabalho da escola se reuniram na quadra de esportes para prestigiar o evento que também contou com a presença de autoridades, como o prefeito, Rogério Pacheco, secretário de Educação, Neuri Comin, vereador e líder de governo, Fabiano Caitano, e demais membros da equipe de governo e do Poder Legislativo.



O diretor da escola, Eberton Belluzzo, deu as boas-vindas aos alunos e fez um breve histórico sobre o problema enfrentado com o elevador, que foi adquirido em 2008, entretanto nunca funcionou corretamente “foi então que procurei o prefeito, Rogério Pacheco, que prontamente me atendeu e me garantiu a solução do problema, e hoje temos o privilégio de inaugurar o novo equipamento” comenta.



O investimento, custeado com recursos próprios do município, totaliza R$ 110 mil. Rogério Pacheco falou da importância do novo elevador “faço questão de enfatizar que a aquisição do novo equipamento não é nada mais que nossa obrigação como gestor, pois temos o compromisso de oferecer um espaço acessível e adequado aos alunos” finaliza.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/ASCOM/Prefeitura de Concórdia)