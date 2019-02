Um carro ficou com o rodado preso em uma via pública em Concórdia. O fato aconteceu, quando o veículo passava pelo local e o asfalto cedeu. Isso ocorreu na rua Pinheirais, no bairro Petrópolis. Segundo informações, no fim da manhã desta segunda-feira, dia 11.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação de um internauta, que relata o ocorrido. A reportagem da Rádio Aliança atestou a veracidade do material e procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, que por sua vez confirmou o incidente.



Conforme informações, o motivo pode ter sido uma adutora da Casan que rompeu durante a madrugada e a força da água tirou a terra embaixo da pista. Com o peso do veículo, o asfalto cedeu.



A Administração Municipal planeja uma ação em toda essa via nos próximos dias. A adutora já foi consertada pela Casan