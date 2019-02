A AEP Termas de Piratuba Futsal iniciou na segunda-feira, dia 11, as atividades com os atletas que vão jogar pelo time em 2019. O primeiro trabalho coordenado pelo técnico Serginho Schiochet foi realizado no campo do Hotel Kirst, com foco no condicionamento físico.

Serginho destaca que neste ano o cronograma de treino será mais intenso do que em 2018. “É um dos pedidos que eu havia feito à diretoria. Agora vamos treinar todas as noite e teremos atividades durante o dia também, pelo menos três vezes por semana”, conta o técnico. “Nas noites teremos o trabalho com bola, sempre a partir das 18:30h no Ginásio, e durante o dia, entre terça, quarta e quinta, a ênfase será na questão física dos atletas”, explica ela.

O treinador também conta que os primeiros dias serão de atividades físicas, mas já na segunda semana a ideia é iniciar o trabalho em quadra com bola. “Temos que fazer a retomada dos atletas que estavam parados no período de férias, isso demanda a atividade física, mas quero iniciar logo o trabalho com bola, pois precisamos entrosar a equipe”, destaca. “Alguns jogadores já trabalharam conosco no ano passado e eu conheço. Outros a gente trouxe através de análises e indicações e agora vamos trabalhar para encaixar todos com suas características, dando uma identidade ao time e uma postura tática. Essa é a parte mais difícil, mas adianto que me agrada o grupo que conseguimos formar”, ressalta Serginho.

A AEP terá um calendário intenso neste ano. No dia 02 de março o time já faz a primeira partida da Copa dos Campeões, contra a AGN de Capinzal. O jogo da volta acontece no município vizinho no dia 09. Quem passar disputa a Hiper Copa em SP. Ainda em março iniciam a Copa SC e a Liga Catarinense de Futsal. A equipe também vai disputar as competições da Fesporte representando Piratuba.

Apresentação:

No último domingo, dia 10, uma apresentação interna foi realizada. A diretoria e a comissão técnica apresentaram aos jogadores o planejamento de trabalho deste ano. Uma apresentação oficial do time e dos uniformes, para os torcedores e patrocinadores, será realizada em breve. A diretoria já trabalha nos preparativos e vai anunciar a data e local nos próximos dias.