Ladrões invadem casa no interior de Concórdia e causam grande prejuízo

Os ladrões continuam dando trabalho e causando prejuízos em Concórdia. Além de agir na cidade eles também “atuam” no interior. Na noite de quinta-feira, dia 07, eles invadiram uma propriedade em Linha Guarani e fizeram uma verdadeira “limpa”. Os bandidos levaram dinheiro, comida, equipamentos e eletrônicos e ainda reviraram toda a casa.

O proprietário da casa, Claudiomir Schlick, relatou ao Jornalismo da Rádio Aliança que saiu para trabalhar no início da tarde e retornou por volta de 20:30h. Segundo ele os ladrões entraram por uma janela. “Quando cheguei em casa percebi que as janelas da frente estavam abertas. Minha filha entrou, já notou que a televisão não estava mais no lugar. Percebi a bagunça e a falta das outras coisas”, contou.

Os ladrões levaram uma televisão tela plana de 32 polegadas, Panasonic, um Pen Drive, uma máquina fotográfica Sony, uma motosserra, dois aparelhos celulares, R$ 160,00 em dinheiro, duas folhas de cheque e ainda, cerca de 15 quilos de comida. “Trabalhamos muito para comprar as coisas, muitas delas a gente leva meses para pagar e aí, em poucos minutos os ladrões levam tudo”, ressaltou Schlick indignado.

Depois de constatar o furto Claudiomir saiu de casa para tentar encontrar vestígios. Ele encontrou na mata e na lavoura os documentos pessoais e uma caixa de som.