Definidas as composições das Comissões Permanentes no Legislativo concordiense

Com a mudança da mesa diretora, é necessária também alteração na composição das comissões permanentes do Legislativo concordiense. O vereador Mauro Fretta (PSB), que está presidente na Câmara no biênio 2019/2020, se afasta dos grupos para dar lugar ao antigo líder da mesa, Artêmio Ortigara (PR).

De modo geral, as mudanças ocorreram apenas neste sentido, com Ortigaram substituindo os lugares que Fretta antes ocupava nas comissões. O restante dos nomes foi mantido, conforme decisão conjunta tomada na noite desta quinta-feira (7), em reunião fechada após a sessão.

As composições ficaram as seguintes:

Comissão de Agricultura e Meio Ambiente

Efetivos:

Presidente: Edno Gonçalves (PDT)

Vice-presidente: André Rizelo (PT)

Relator: Claiton Casagrande (PR)

Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação

Efetivos

Presidente: Evandro Pegoraro (PT)

Vice-presidente: Jaderson Miguel (PSD)

Relator: Fabiano Caetano (PSDB)

Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas

Efetivos

Presidente: Anderson Guzzatto (PR)

Vice-presidente: Edno Gonçalves (PDT)

Relator: Artemio Ortigara (PR)

Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Efetivos

Presidente: Marilane Fiametti Stuani (PMDB)

Vice-presidente: Fabiano Caetano (PSDB)

Relator: André Rizelo (PT)

Comissão de Segurança, Assistência Social e Previdenciária e Defesa dos Direitos do Cidadão

Efetivos

Presidente: Jaderson Miguel (PSD)

Vice-Presidente: Claiton Casagrande (PR)

Relator: Evandro Pegoraro (PT)

Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos

Efetivos

Presidente: Closmar Zagonel (PDMB)

Vice-presidente: Valcir Zanella (PSDB)

Relator: Margarete Poletto Dalla Costa (PT)

(Fonte: Daysi Trombentta/Ascom/Câmara de Vereadores)