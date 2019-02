Fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 11, no Contorno Viário Norte.

Motorista levemente ferido em tombamento de utilitário carregado com gás

Um motorista ficou levemente ferido em uma saída e pista, seguida de tombamento de utiliário, no contorno norte em Concórdia. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 11, nas proximidades do morro das antenas. Ele dirigia um utilitário Mercedes Benz, placas de Concórdia, que estava carregado com botijões de gás.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que fez o encaminhamento da vítima para avaliação médica no Hospital São Francisco de Concórdia. Uma preocupação das guarnições foi em relação a carga de botijões de gás, que ficou espalhada pela pista, interditando por alguns minutos o tráfego de veículos. O receio era com o risco de explosões. Porém, os artefagos foram recolhidos, passaram pelo processo de resfriamento e depois foram recolocados em outro veículo.



Acredita-se que o motorista desse utilitário tenha sofrido um mal súbito, o que pode ter contribuído para o acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)