Trator tomba e homem fica preso nas ferragens no interior de Peritiba

Um homem sofreu ferimentos em um acidente com um trator, na manhã desta segunda-feira, dia 10, em Linha São Miguel, interior de Peritiba. De acordo com as informações apuradas pela , ele conduzia a máquina que saiu da pista e tombou. O homem ficou preso nas ferragens.

Os Bombeiros de Piratuba foram acionados para fazer o atendimento no local. O homem apresentava sinais de fratura nos braços e pernas, mas estava consciente. Ele foi encaminhado ao Hospital de Ipira, por ser mais perto. Após os primeiros procedimentos médicos ele será encaminhado ao Hospital de Concórdia.

Para virar o trator, os Bombeiros contaram com a ajuda de uma máquina da Prefeitura de Peritiba e de outro trator de vizinhos. Populares quen estavam no local também auxiliaram.