Fato aconteceu na BR 153, proximidades do Cemitério do Contestado.

Um homem de 21 anos ficou ferido em capotamento de veículo, no começo da madrugada desta segunda-feira, dia 11, em Irani. O fato aconteceu na BR 153 próximo do Cemitério do Contestado, mas a vítima foi localizada minutos depois, caminhando atrás de ajuda.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, trata-se de um Renault Clio, placas de Vargem Bonita, conduzido por um rapaz de iniciais W.C, de 21 anos.



Ao chegar no local do acidente, a guarnição foi informada por populares de que um homem ferido estava caminhando em direção ao Posto Colpani, pela via secundária, de chão batido. Os socorristas foram até o local e identificaram o rapaz como condutor do carro. Ele apresentava escoriações no peito e suspeita de fratura no fêmur. A vítima foi conduzida para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani.