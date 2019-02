Um homem de 34 anos foi atingido, em um dos braços, por disparo de arma de fogo na tarde deste domingo, dia 10. O fato aconteceu no final da tarde no Bairro Santa Rita em Concórdia. De acordo com informações da Polícia, a vítima não corre risco de morte.

A PM e Polícia Civil souberam do caso depois que o homem deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Um familiar é que o levou. Funcionários do Hospital acionaram os policiais ao constatarem que se tratava de um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Uma guarnição da PM e investigadores da DIC-Divisão de Investigação Criminal foram ao Hospital para tentar apurar informações sobre o que havia acontecido, mas vão ter que esperar pela recuperação do homem atingido.

A polícia quer saber quem atirou e por qual motivo. Dentre as informações apuradas, estão a de que o autor fez pelo menos dois disparos contra a vítima, mas acertou apenas um.