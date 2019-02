Um caminhoneiro registrou um Boletim de Ocorrência no sábado, dia 09, na Delegacia de Concórdia. Segundo ele, na quinta-feira ele transitava pela BR-153 entre Concórdia e Erechim e parou em um posto. Ele teria ido ao banheiro e ao voltar, dois homens o renderam usando um revólver. A carreta estava carregada com desodorantes.

Ele foi obrigado a ficar quieto e deitado. Os bandidos rodaram com a carreta até as proximidades do Posto da Polícia Federal de Água Doce. Eles estacionaram e ficaram até na sexta-feira pela manhã.

Ainda conforme o motorista, os bandidos o deixaram em uma mata por uma hora e saíram. O caminhoneiro relatou no Boletim, que quando ficou sozinho, conseguiu sair e pedir ajuda. A carreta encontrada no final da tarde de sexta-feira abandonada em Canoinhas.