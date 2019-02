Uma criança de um ano e dois meses ingeriu Kiboa na manhã de sábado, dia 09. A família, que reside no Bairro dos Estados, acionou os Bombeiros Voluntários para fazer o socorro.

Uma guarnição foi ao local, fez os procedimentos necessários e conduziu a criança ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. De acordo com as informações apuradas, a criança ingeriu uma pequena quantidade do produto.

O bebê vomitou e apresentava sonolência, mas estava com os sinais vitais normais.