Mulher prende uma das mãos no moedor de carne em Irani

Uma mulher de 52 anos ficou com a mão direita presa em uma máquina de moer carne, na noite de sábado, dia 09, no Bairro Alto Irani. Os Bombeiros Voluntários foram acionados para fazer o atendimento. A guarnição levou cerca de 15 minutos para desprender a mão de dentro do equipamento, que precisou ser desmontado.

Depois do procedimento a mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento para avaliação médica. Além da dor forte na mão, ela apresentava mal estar. Por sorte a mão não foi esmagada e não teve cortes.