O motorista de um Gol perdeu o controle do carro e capotou na madrugada deste domingo, dia 10. O acidente aconteceu no trevo da Rua 29 de Julho, na área central do município. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 04:45h. Uma guarnição se deslocou para fazer o atendimento, mas o motorista e os possíveis ocupantes já não estavam mais no local.

A Polícia Militar também esteve na 29 para tentar apurar as causa do acidente. Um guincho foi acionado para fazer a retirada do carro, que ficou com parte dentro da pista e atrapalhava a circulação de outros veículos.

Outro acidente:

Também na madrugada deste domingo, o condutor de um carro perdeu o controle do veículo e desceu um barranco na Rua João Suzin Marini, próximo ao Contorno Norte. Os Bombeiros receberam uma ligação que dava conta de que uma moto é que tinha saído da pista, mas no local foi constatado que se tratava de um carro. Uma mulher apresentava escoriações e foi atendida pela guarnição.