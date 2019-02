Concórdia - Homem falsifica documento do carro, agride policial e acaba preso

Um homem foi preso no início da tarde de sábado, dia 09, em Concórdia, por falsificação de documento e agressão a um policial. O fato aconteceu no Contorno Viário Norte. O homem foi até o pátio onde ficam carros apreendidos na tentativa de retirar o veículo dele, um Ford Focus. Para isso, apresentou um documento adulterado.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de SC, o carro foi apreendido há cerca de 20 dias, por transitar com licenciamento atrasado. Para tentar levar o Focus no sábado, o proprietário adulterou o documento, que tinha validade de 2016, para 2018.

Antes de liberar o veículo a pessoa responsável pelo pátio faz a verificação de dados e confere, de forma on-line, com a PRE. Os policias de plantão perceberam a fraude no documento e foram até o Contorno Norte para deter o dono carro.

Segundo o sargento Araújo, da PRE, o proprietário resistiu à prisão e chegou a agredir um dos policiais. A guarnição precisou usar a força para conduzir o homem até a Delegacia, onde ele foi preso em flagrante por falsificação ideológica.

Araújo comentou que, mesmo em finais de semana ou datas comemorativas, a PRE faz a verificação de documentos, antes de liberar qualquer veículo apreendido.