Os trabalhadores do ramo de metalurgia, metalmecânica e de reparação de Concórdai vão ter um reajuste de 4,24% nos salários. A negociação foi fechada nesta semana, durante assembleia do sindicato da categoria, que referendou a proposta do patronal. Com isso, os novos valores passam a ser retroativos a janeiro desse ano. O piso da categoria passa a ser de R$ 1.350.



Conforme o presidente da entidade laboral, Bruno Marques, foram seis rodadas realizadas com o patronal, iniciadas no fim de novembro do ano passado.



Ele destaca que ainda faltam acertar as cláusulas sociais, cujas negociações estão em andamento.