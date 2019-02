O ex-vereador e ex-secretário do Desenvolvimento Regional de Concórdia, Fábio Ferri, foi nomeado nesta semana para ser assessor parlamentar externo do deputado estadual, Ricardo Alba, do PSL. A publicação consta no Diário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, publicada na última quinta-feira, dia sete. Na prática, Ferri que continua filiado no MDB de Concórdia e deve confirmar a saída no partido nos próximos dias, fará um trabalho de representação parlamentar pela região e ficará em Concórdia.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com Fábio Ferri na tarde deste sábado, dia nove. Ele não quis gravar entrevistas, mas confirmou que existe a possibilidade de nos próximos dias estar saindo do MDB. Porém, sem afirmar se o PSL poder ser o próximo destino, ele reitera que busca novos projetos.



Recentemente, Fábio Ferri esteve no cargo de Gerente de Tecnologia da Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina, na Administração passada. Pelo MDB de Concórdia, Fábio Ferri também ocupou os cargos de secretário do Desenvolvimento Regional de Concórdia, também foi vereador e candidato a vice-prefeito numa chapa encabeçada pelo PSD, que foi derrotada na última eleição municipal.

Essa não é a primeira vez que o nome de Fábio Ferri é arrolado em tratativas para trocas partidárias. Ele também já foi sondado pelo PSB de Concórdia, inclusive, com a possibilidade de assumir a Secretaria Municipal da Saúde, quando o partido fazia parte da base do Governo Municipal.