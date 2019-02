Condutor perde controle do carro, bate em outro que estava parado e capota

O motorista de um Gol perdeu o controle do veículo, bateu em um Ford Ka que estava estacionado e capotou. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, dia 09, na Rua Catarina Mafessoni, no Bairro da Gruta em Concórdia.

Segundo a PM, o condutor do Gol, de 38 anos, saiu caminhando do local do acidente, mas moradores viram e repassaram informações para a guarnição. Ele foi detido a cerca de 200 metros de onde capotou.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, o motorista estava em visível estado de embriaguez e com a CNH suspensa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Delegacia.