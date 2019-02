Três veículos foram retirados de circulação pela Polícia Militar em Piratuba durante a noite de sexta-feira (08) e madrugada de sábado (09). Um dos motoristas tentou fugir de uma blitz, mas foi detido pelos policiais.



Dois carros foram abordados no centro. Em um dos casos o condutor de uma S-10 não parou na blitz e tentou empreender fuga, mas foi pego em seguida. Foi constatado que o condutor não tinha CNH e recusou a fazer o teste do bafômetro. Outro carro foi parado no centro e os policiais pediram que o motorista fizesse o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Nos dois casos os carros foram recolhidos.

Já na região região do Balneário a guanição abordou outro veículo e constatou que ele estava com débitos de licenciamento desde de 2015. O carro foi recolhido.

Informações: Magronada