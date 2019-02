Carreta de empresa de Concórdia se envolve em acidente no Paraná

Uma carreta com placas de Concórdia se envolveu em um acidente com mais quatro caminhões, na PRC-280, em Palmas, PR, na tarde desta sexta-feira, dia 08. O caminhão da empresa concordiense tombou na pista após a colisão.

O acidente aconteceu por volta das 14h próximo às usinas eólicas, no sentido Trevo do Horizonte. A pista ficou interditada por várias horas. Bombeiros de Palmas e a PRE trabalharam até às 22h para retirar os veículos e fazer a limpeza no asfalto.

Os Bombeiros de Palmas não repassaram informações sobre o estado do motorista do caminhão de Concórdia, mas confirmaram à Rádio Aliança, que o condutor que morreu era o que dirigia outro caminhão, e seria de Pato Branco.