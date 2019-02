A Polícia Militar fez a apreensão de 745 gramas de maconha, um revólver calibre 32 e munições. A ação da PM foi realizada na tarde desta sexta-feira, dia 08 no Bairro Nova Brasília em Concórdia. Duas pessoas tentaram fugir, mas foram detidas.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, as guarnições receberam informações de perturbação e possível disparo de arma de fogo às 13h. A PM foi ao local averiguar, mas não cosntatou nada no momento. Mesmo assim, guarnições aguardaram no Bairro para fazer o flagrante. Durante a tarde novos disparos foram ouvidos e guarnições da Rocam, Rádio Patrulha, PPT e P2 conseguiram prender dois homens.

Ainda conforme a PM, os dois tentaram fugir, mas foram detidos e encaminhadas à Delegacia para prestar esclarecimentos. Eles portavam a arma, as munições e a maconha. Os dois podem responder posse ilegal de arma e de munições, disparo de arma em via pública e tráfico de drogas. Os produtos foram recolhidos e também entregues à Polícia Civil.