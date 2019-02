Carnaval com novo formato em 2019

Uma festa preparada para a diversão de toda a família. Assim será o Carnaval Concórdia 2019, que neste ano ganha um novo formato. Com a não realização dos desfiles das Escolas de Samba (definida em comum acordo entre as escolas e Administração Municipal), a Fundação Municipal de Cultura está propondo uma programação familiar, com data específica para a folia infantil, bem como uma tarde animada para o pessoal da Terceira Idade. O Carnaval Concórdia 2019 será na Rua Coberta.



A festa a ser preparada para os idosos está programada para o dia 2 de março, em um sábado, a partir das 16h. Já no domingo, dia 3, às 15h, a programação será focada no público infantil. As duas festas serão embaladas pelas tradicionais marchinhas de Carnaval e terão atrativos diferenciados, além de uma bela decoração, que promete empolgar os participantes.



Com boa aceitação no ano passado, o Carnaval Infantil de 2019 terá novamente a escolha da rainha mirim, além de muitas atividades recreativas e musicais. Também serão disponibilizados brinquedos e pipoca, gratuitamente.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)