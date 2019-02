O deputado Neodi Saretta, mais uma vez, está cobrando o Estado para que contrate profissionais para o Instituto Médico Legal (IML). Saretta explica que falta Auxiliares de Médico Legal em todo o estado. Um pedido do parlamentar foi encaminhado ao Secretário de Segurança Pública solicitando que sejam contratados auxiliares de necropsia para suprir a demanda das unidades do IML e garantir agilidade no atendimento. “Temos um grande déficit desses profissionais o que causa sobrecarga de trabalho e demora no atendimento. É um problema que vem se arrastando há tempos, portanto o governo do Estado precisa tomar uma atitude urgente para solucionar essa falta de servidores”, disse Saretta.

(Fonte: Suzana Rigo)