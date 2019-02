A Polícia Militar de Seara e Itá apreendeu produtos contrabalndeados do Paraguai. A ação aconteceu nesta semana, durante uma operação deflagrada no Estado, para a fiscalização de pontos de comercialização.

Na região da 3ª Companhia de Polícia Militar, os policiais estiveram em nove estabelecimentos comerciais no município de Seara. Foram apreendidas 523 carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. Já em Itá, foram fiscalizados cinco estabelecimentos comerciais. Foram apreendidas 19 carteiras de cigarros do Paraguai e 36 CDs também, de procedência do Paraguai.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente André Diego Marques da Rosa, o objetivo da operação realizada foi promover a retirada de circulação e apreensão de cigarros oriundos de países estrangeiros e, eventualmente, realizar a apreensão de materiais de procedência duvidosa, decorrentes da prática dos crimes de descaminho ou contrabando, realizando, consequentemente, a prisão ou apreensão dos infratores.

Ainda, conforme o tenente Marques, a fiscalização dos estabelecimentos comerciais que realizam o comércio de cigarros destina-se não apenas a combater o comércio ilegal, mas, principalmente, objetiva proteger as pessoas, diante do risco à saúde pública que essa comercialização ilegal possui, considerando que além do valor dos tributos sonegados, essa prática desrespeita a política nacional de controle do tabaco.

Informações / Polícia Militar