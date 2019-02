Em Concórdia, janeiro foi de bons resultados para os lojistas. Após as vendas de Natal e fim de ano a CDL Concórdia organizou a 5ª edição da tradicional Liquida Concórdia, que neste ano aconteceu no período de 21 até 26 de janeiro quando foi sábado de Dia + com os estabelecimentos funcionando até mais tarde.

De acordo com o levantamento aplicado pela entidade com 34 empresas associadas, a data foi assertiva para a maioria. Em relação ao incremento nas vendas em torno de 5 até 10%. Destaque para o setor de vestuário, acessórios e artigos para o lar, seguidos dos itens de beleza e eletrônicos. Na lista dos produtos mais procurados despontaram as coleções de inverno com peças com até 70% de redução.

Quanto à forma de pagamento 43,8% destacaram o cartão de crédito, seguidos do à vista no cartão de débito, em dinheiro e no crediário. Para os consumidores uma boa notícia, todos pretendem realizar em breve novas liquidações.

O presidente da entidade, Rogério Cecchin, disse estar satisfeito com a Liquida Concórdia, assim como a campanha de Volta às Aulas que encerra na segunda-feira (11/02), quando retornam as atividades em grande parte das escolas do município. “Não podemos parar, todas as ações e projetos são apropriados, pois representamos hoje mais de mil empresas que contam diariamente com o suporte da entidade, não apenas através do maior banco de Dados da América Latina o SPC e Serasa, como diferentes serviços, produtos e campanhas consolidadas como essa”.

De acordo com a proprietária do Lojão Astral, Marisandra Pedó, janeiro é um mês fraco para vendas devido ao período de férias, por isso a importância de ações como a Liquida. “O resultado não pode ser comparado a uma Black Friday, mas foi bom, a promoção é válida, melhor que não fazer nada para movimentar o comércio. O foco na nossa loja foi a grande procura pelos itens de material escolar”.

O gerente da Leo Móveis e Eletro, Leonardo Bulganelli, avalia que o movimento não foi tão expressivo durante à semana, porém o sábado surpreendeu. “O incentivo da entidade é sempre apropriado, pois janeiro é costumeiramente mais parado para o varejo como um todo”.

Outros setores que também acreditaram na ideia como os supermercadistas avaliaram de forma positiva a campanha de início de ano. “Apostamos em uma programação diferenciada, investimos em mídia para divulgar à participação na promoção e divulgar os itens, o que acarretou em movimento todos os dias. Tivemos em torno de 21% de ampliação nas vendas em relação ao ano passado. Consideramos o período ideal para a Liquida, porque seria a pior semana de vendas no mês e ao contrário foi forte”, comenta o proprietário do Compretudo Supermercado, João Carlos Albiero.

O marketing do Imperial Supermercados, Rodrigo Cassol Bassi, igualmente falou dos bons resultados. “Durante a semana o movimento e procura pelos itens foi muito bom, no entanto a maior animação foi no fim de semana, uma vez que o mercado prorrogou a Liquida até no domingo”. Quanto a data da promoção, Bassi acredita que os últimos dias de janeiro são sempre melhores do que no início para a campanha, pois já passaram as épocas de festas e muitas pessoas estão voltando das férias. “Janeiro é mais estagnado, então é ótimo ter alguma ação para girar”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)