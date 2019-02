O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia deve protocolar ainda nesta sexta-feira, dia oito, o pedido de negociação salarial para os trabalhadores públicos da Capital do Trabalho. A categoria vai pedir a reposição da inflação do período mais aumento real de 5%. Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta sexta-feira, dia oito, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região, Tayson Baseggio, diz que a reivindicação foi definida durante assembleia da categoria, realizada na noite da quinta-feira, dia sete.



Além do aumento real, Tayson Baseggio destaca que outros pedidos serão apresentados como aumento no auxílio alimentação de R$ 350,00 para R$ 370,00 mensais.



Para o Presidente Tayson Baseggio o pagamento da inflação é algo que vem sendo feito todos os anos, “o ganho real é um percentual justo tendo em vista que o Município está com margem para conceder este aumento. Praticamente mantemos a pauta social dos anos anteriores, no auxílio alimentação e no abono estamos solicitando um pequeno reajuste. O foco da negociação este ano será pautada em ganhos reais no salário base da categoria”. destaca o Presidente.



Acredita-se que as primeiras rodadas devam ocorrer até o fim desse mês, já que na próxima semana, o Executivo Municipal deve analisar o rol e estabelecer uma comissão para negociar com o sindicato.