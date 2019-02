Rodeio de informações sobre possível decisão do Governo do Estado sobre permanência de órgão estadual deixa dúvidas.

Afinal de contas, a Gerência Regional de Saúde vai permanecer em Concórdia com toda a estrutura atual ou vai ser apenas uma espécie de "ponto de atendimento" vinculado a Regional de Joaçaba? Faço essa pergunta em função do rodeio de informações que surgiram hoje pela parte da manhã em relação a uma possível decisão do Governo do Estado, que teria repensado o fato de tirar o órgão de Concórdia e concentrar os serviços em Joaçaba, que por sua vez atenderia todo o Meio Oeste!

Enquanto que parte da imprensa e simpatizantes do atual governo do Estado cravam que a Gerência Regional vai ficar, fontes ligadas ao próprio governo afirmam extraoficialmente que o atendimento vai continuar sendo feito, porém numa estrutura menor. O que vem dessas mesmas fontes é que será uma espécie de ponto de atendimento com as decisões sendo tomadas por Joaçaba. Por outro lado, não há nenhuma informação oficial sobre isso ainda.

Em relação a essa possível manutenção de uma estrutura diminuta para atender o setor da saúde na microrregião, ainda não dá para se ter uma opinião formada sobre o assunto. Tampouco não se sabe ainda se isso é oficial! E se for, que tipo de serviço será mantido e se esses serviços vão atender a população dos pequenos municípios. Porém, diante de um cenário em que toda a estrutura seria retirada da região e concentrada em Joaçaba, a manutenção do que dizem ser um ponto de atendimento, neste momento, não deixa de ser uma vitória. Resta saber, qual será o "tamanho" dessa vitória.

Independente da estrutura que ficará a disposição para o atendimento pelo Estado à Saúde na região, uma coisa é certa! Houve uma mobilização de várias entidades, lideranças políticas, classistas, deputados Saretta e Sopelsa e suplente de deputada Rutinéia Rossi, além de prefeitos e vereadores da região para garantir, ou tentar garantir, a permanência da Gerência Regional de Saúde no Alto Uruguai Catarinense. Pode não ter sido um esforço coordenado, sincronizado em comum acordo entre os envolvidos! Mas todos foram no mesmo tom, na mesma linguagem e isso por si só também ajudou a sensibilizar o Governo do Estado.

Não tenho dúvidas de que houve um aceno do Executivo Estadual para atender, nem que seja parcialmente, o pleito dessa pressão que eclodiu tão logo houve o anúncio da saída da Gerência Regional de Saúde de Concórdia para Joaçaba. Porém, essa sinalização do Governo do Estado não pode ser usada como trunfo político individual. Tampouco não pode ser usada como brasa a ser puxada para “determinados assados". Quem navegou nas redes sociais hoje pela parte da manhã, sabe muito bem do que estou falando!