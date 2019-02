A Secretaria de Urbanismo e Obras de Concórdia concluiu nesta semana o projeto de revitalização do sistema de drenagem pluvial da Rua Paraguai e Travessa Costa Rica, no Bairro das Nações. Moradores tiveram transtornos no dia 20 de dezembro, quando uma chuva forte destruiu parte da tubulação, uma boca de lobo e o asfalto. A água invadiu casas e garagens.

De acordo com o secretário da pasta, Daniel Faganello, a Prefeitura elaborou um projeto para solucionar o problema de forma definitiva. “Não foi a primeira vez que a chuva causou transtornos no local e não seria a última se a gente simplesmente refizesse o asfalto e a tubulação que estão lá. Optamos por projetar um novo sistema de drenagem pluvial, para resolver o problema”, conta. “Vamos ampliar a rede de drenagem, fazendo ligações entre os dois lados da rua, aumentar as bocas de lobo, criar um sistema “de escada” que diminui a velocidade da água nos tubos”, detalha ele. “A parte do asfalto que foi danificada também será reconstruída”, completou Faganello.

No dia da chuva forte a tubulação não conseguiu escoar toda a água. Além da boca de lobo, que estourou, a pavimentação também foi “arrancada”, pelo volume de água. O local foi interditado pela Defesa Civil, para evitar a circulação de veículos. “Nós pedimos paciência às famílias que residem lá. Eles nos relataram que este problema acontecia há anos e nunca tinha sido resolvido de fato. Por isso decidimos fazer uma análise técnica, avaliando tudo, desde o Loteamento Lorenzetti, que é de onde desce a água via a tubulação”, comenta o secretário. “Agora estamos com o projeto pronto e já solicitamos que a obra seja licitada o mais rápido possível. A gente sabe que tem que seguir os trâmites, mas pretendemos iniciar o trabalho logo”, garante Faganello.