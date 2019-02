Inaraí França, que tem 27 anos, sofre com a “Doença de Lyme”. O problema limita movimentos do corpo, causa dores diárias nas articulações e de cabeça, além de sintomas de fadiga. A concordiense sentia os sintomas há 17 anos, mas só recentemente médicos descobriram do que se tratava. Ela e a família já procuraram e realizaram diversos tratamentos no Brasil, inclusive com cirurgias em ossos e na coluna, mas ela não conseguiu a cura. A doença já está em um estágio que pode causar cegueira e paralisia total no corpo. Segundo Inaraí, a única oportunidade que ela tem, para conseguir viver, é realizar um tratamento disponível em uma clínica especializada na Alemanha, porém ele custa R$ 145 mil e ela não tem este valor.

Os sintomas se agravaram nos últimos meses. A concordiense e a família já passaram por mais de 20 médicos no Brasil. Ela destaca que realmente não há outra esperança. “De 2017 pra cá os sintomas que eu já tinha estão se agravando. A cada semana eu venho piorando, eu sinto dor extrema nos ossos e tenho a síndrome da fadiga crônica. Não importa o tempo que eu descanse e que eu durma, acordo com cansaço. Não tenho força para levantar e caminhar”, conta Inaraí.

Para arrecadar os R$ 145 mil a concordiense iniciou uma campanha no Facebook. Também está recebendo ajuda de amigos, que estão se mobilizando para buscar recursos. Ela já conseguiu cerca de R$ 30 mil e precisa de mais R$ 115 mil. “Eu preciso muito de ajuda para voltar a ter uma vida normal. Eu quero poder levantar da cama, caminhar, pegar um copo com água, ou seja, fazer coisas simples que eu não consigo mais. Gostaria que quem puder, me ajude, colaborando ou compartilhando informações sobre a campanha”, solicita Inaraí.